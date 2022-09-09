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«Белорус должен съедать 127 кг картошки и 130 кг хлеба в год»

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  • 9.09.2022, 8:51
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«Белорус должен съедать 127 кг картошки и 130 кг хлеба в год»

Чем реальная инфляция отличается от «официальной».

Бизнесмен Александр Кнырович рассказал о том, что такое официальная и ощущаемая инфляции.

– Белстат рапортует, что инфляция в Беларуси достигла 18,1%, на что наш главный по оптимизму, Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики, радостно крутит глазками и говорит: «Все хорошо, а будет еще лучше», – изучает вопрос в своем новом видео бизнесмен Александр Кнырович. – В это же время простой белорус смотрит в свой кошелек, потом на полку магазина, потом опять в свой кошелек и уже в свою очередь говорит: «Какие 18%? Вы что, совсем уже там?».

Почему такое происходит, и почему такая разница между ощущениями человека и тем, что нам рассказывают государственные органы?

– Давайте задумаемся о том, как считается сам показатель инфляции, то есть индекс потребительских цен. Итак, мы берем потребительскую корзину, то есть все то, что вы тратите каждый месяц: ваши затраты на еду, на одежду, на какие-то услуги ЖКХ и развлечения.

Все это складывается в одну корзинку, вычисляется одно среднее и рассчитывается цена. То, как она считается – это отдельная история. Наш Белстат и другие органы проводят по-настоящему хорошую работу. В разных магазинах вычисляют постоянно одну и ту же цену, смотрят, как она меняется и делают вывод, что цены изменились по сравнению с прошлым периодом на определенную величину.

Но, где же здесь порылась собака?

Александр Кнырович объясняет, что сам по себе список продуктов, по которому рассчитывается данная величина, был утвержден в 2009 году и с того периода в него вносились совсем незначительные изменения.

Например, не так давно в него добавилось 2,5 яйца и сотовая связь как постоянная услуга, но целиком список – это достаточно жесткая штука, – говорит Кнырович.

– Если в нем покопаться, то можно выяснить, что вы должны в соответствии с этим съедать 127 килограмм картошки в год. А еще там есть хлеб – 130 килограмм.

Как вы думаете, когда Белстат рассчитывает, насколько подорожал хлеб, то он берет в расчет прекрасные итальянские багеты или самый дешевый хлеб самого дешевого хлебокомбината? Ответ очевиден.

Расходы на сотовый телефон там, действительно, заложены, – продолжает инфляционный ликбез Кнырович, – предполагается, что вы должны его менять раз в 4 или 5 лет, и, конечно, подразумевается, что это будет не Iphone.

Что также обращает на себя внимание, то, что в этом списке расходов заложено, что на культурно-развлекательные мероприятия вы должны тратить 1,3% от вашего дохода. А если мы сопоставим средний уровень дохода белорусского домохозяйства, то выяснится, что на все вместе развлекательные мероприятия, семья должна тратить 20 рублей в месяц.

То есть, на концерт Стинга или на концерт Валерия Меладзе вы точно не попадаете.

Даже из официальных данных Белстата бизнесмен делает вывод, что данный список, скорее всего, не совпадает с расходами нормального человека.

Кроме того, он напоминает, что скорее всего у каждого человека будет своя собственная инфляция, который каждый может самостоятельно посчитать.

– Для этого введен показатель ощущаемой инфляции, и он обычно раза в 1,5 больше, чем то, что дает нам Белстат, – говорит Кнырович, задаваясь вопросом, что ждет белорусов дальше с инфляцией в 18,1%. – На данный момент мы видим, действительно тот самый процесс, когда наблюдается инфляция издержек. Они растут в связи с санкциями, в связи с войной и в связи с очень разными факторами, и этот рост, действительно, не бесконечен, и сегодняшние 18,1 могут превратиться в 19, могут – в 17,5.

Если не будут меняться ключевые макроэкономические истории, то на этом показатели мы и приземлимся к концу этого года.

Но, по словам Кныровича, самое страшное может произойти, если белорусское правительство, все-таки решит «открыть кубышечку и начать штамповать деньги».

– Если этот момент в конечно итоге наступит, мы не сможем предсказать, как много они захотят вылить в эту трубу и насколько рванут цены за счет нового объема свеженапечатанной денежной массы.

Пока такой тенденции нет, но я абсолютно уверен, что эти мысли бродят по светлым головам людей, которых озадачили выполнением наказов партии.

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