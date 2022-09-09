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В Новой Каховке - канонада взрывов: на переправе уничтожена техника РФ

  • 9.09.2022, 9:00
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В Новой Каховке - канонада взрывов: на переправе уничтожена техника РФ

Подбиты как минимум несколько танков врага.

Вечером 8 сентября появилось сообщение о взрыве в Новой Каховке Херсонской области.

Информация обнародована в Telegram-канале «Херсон: война без фейков».

Местные жители опубликовали запись, на которой зафиксированы звуки прилетов. Слышен пролет нескольких снарядов и мощные взрывы.

Утверждается, что взрывы произошли в 22:20. Позже местные жители заявили, что в небе – большое зарево.

В паблике «Николаевский Ваньок» высказывают обоснованные предположения, что произошел удар по очередной переправе, возведенные оккупантами возле Новой Каховки. Снаряды уничтожили военную технику армии РФ: ориентировочно, 3 танка.

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