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Лукашенко очень боится повторения судьбы Муссолини

  • 9.09.2022, 9:05
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Лукашенко очень боится повторения судьбы Муссолини
фото: ТАСС

Диктатор превратился в младшего зависимого партнера и плохо закончил.

До 14 сентября беларусские военные на учениях под Брестом будут отрабатывать «освобождение территории, временно захваченной противником». Ранее Украина выразила протест по поводу такой легенды. Насколько реальна угроза нового сухопутного вторжения в Украину с территории Беларуси?

Украинский политолог Владимир Фесенко заявил «Белсату», что Лукашенко имеет данные опросов, в которых видит нежелание белорусов воевать с Украиной, поэтому будет маневрировать, пока это возможно. Диктатор знает также, что лично для него означало бы прямое присоединение к войне:

«Путин хочет втянуть его в эту войну. А Лукашенко боится. Я неспроста сравниваю его с Муссолини. Муссолини был таким «образцом» для Гитлера в начале. А в итоге превратился в младшего зависимого партнера и плохо закончил. Его расстреляли, а потом повесили вверх ногами. Я думаю что Лукашенко очень боится повторения судьбы Муссолини», - считает политолог Владимир Фесенко.

Муссолини проиграл именно потому, что втянулся в гитлеровскую войну. «Будем надеяться, что выпускник истфака Могилевского государственного педагогического института Александр Лукашенко присутствовал на этой лекции», - пишет «Белсат».

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