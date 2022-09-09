закрыть
9 сентября 2022, пятница, 10:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: ВСУ смогут освободить Купянск в течение следующих 72 часов

  • 9.09.2022, 9:10
  • 5,380
ISW: ВСУ смогут освободить Купянск в течение следующих 72 часов

Украинское наступление в Харьковской области развивается стремительно.

Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Как говорится в сводке ISW, аналитики предполагают, что ВСУ вероятно продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска и ночью 10 сентября будут обстреливать город.

«Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов», - отмечают в ISW.

В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль E40.

Кроме этого, ВСУ, вероятно, захватили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях близ Грушевки.

«Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям России поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом», - отмечают эксперты.

В ISW добавили, что относительно высокая скорость продвижения украинских сил, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тылах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив