ISW: ВСУ смогут освободить Купянск в течение следующих 72 часов 9.09.2022, 9:10

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Украинское наступление в Харьковской области развивается стремительно.

Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Как говорится в сводке ISW, аналитики предполагают, что ВСУ вероятно продвинулись к позициям в радиусе 15 км от Купянска и ночью 10 сентября будут обстреливать город.

«Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов», - отмечают в ISW.

В Институте изучения войны утверждают, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы отвоевали Борщевку и Ивановку вдоль E40.

Кроме этого, ВСУ, вероятно, захватили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях близ Грушевки.

«Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям России поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом», - отмечают эксперты.

В ISW добавили, что относительно высокая скорость продвижения украинских сил, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тылах.

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