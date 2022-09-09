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Теннисистка-ябатька Соболенко не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США

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  • 9.09.2022, 9:18
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Теннисистка-ябатька Соболенко не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Спортсменка проиграла первой ракетке мира из Польши.

В полуфинале US Open Арина Соболенко играла с представительницей Польши Игой Швентек. Белорусская теннисистка сумела навязать сопернице борьбу, но уступила в трех партиях, сообщает WTA.

Соболенко (шестой номер рейтинга WTA) взяла у лидера рейтинга первый сет, но во втором и третьем Швентек была лучше — 6:3, 1:6, 4:6.

Для теннисистка-ябатьки это был третий полуфинал в карьере на турнирах «Большого шлема». В 2021 году она добиралась до этой стадии на US Open и «Уимблдоне» и тоже проигрывала.

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