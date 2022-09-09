Украинские бойцы захватили ценный трофей – командно-штабную машину оккупантов 3 9.09.2022, 9:22

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Р-149АКШ-1 предназначена для установления связи по закрытым интернет-каналам.

Во время контрнаступления, которое сейчас проходит в Херсонской и Харьковской областях, ВСУ захватывают вражескую технику. Среди нее нашлось место для командно-штабной машины Р-149АКШ-1 российских оккупантов.

Технику по фотографии идентифицировали расследователи InformNapalm. Они опубликовали снимок с трофейной машиной, возле которой стоят украинские защитники, и сравнили ее с иллюстративным изображением.

Упомянутая Р-149АКШ-1 создана на базе шасси КАМАЗ-5350. Задача этой техники – устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

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