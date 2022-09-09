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«Розовая блузка не влияет на допуск ребенка к учебным занятиям»

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  • 9.09.2022, 9:26
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«Розовая блузка не влияет на допуск ребенка к учебным занятиям»

В Минобразования дали новые разъяснения по дресс-коду для белорусских школ.

С началом нового учебного года в школах и гимназиях ввели единый элемент в одежде школьников. Предполагается, что он дополнит рекомендованный в предыдущие годы деловой стиль учеников. В связи с возникающими спорными моментами относительно ученического дресс-кода, Министерство образования еще раз разъяснило позицию по данному вопросу.

«Блузки, рубашки, брюки, пиджаки и другая школьная одежда может быть различной цветовой гаммы, главное — соблюдать деловой стиль», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в дресс-код школьника укладываются коллекции одежды, которые представлены в специализированных отделах магазинов, а также на школьных базарах.

«В школьном стандарте прописано, что одежда учащегося должна соответствовать деловому стилю. Никаких жестких ограничений там нет. И по сути, даже отсутствие единого школьного элемента, розовая блузка или что-то еще никак не влияют на допуск ребенка к учебным занятиям», — прокомментировали в ведомстве.

В Минобразования также отметили, что, если родители по каким-то причинам не успели приобрести для школьника единый элемент, к примеру, им поздно сообщили либо же они не нашли необходимую модель или размер, то ничего страшного.

«Это не значит, что такого учащегося нельзя допускать к занятиям», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, с 1 сентября в белорусских школах ввели единые элементы школьной формы.

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