«Аллес капут»: у Гиркина случилась истерика из-за разгрома обороны РФ в Харьковской области 3 9.09.2022, 9:36

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Игорь Гиркин

ВСУ уже ведут бои на ближних подступах к Купянску.

У армии РФ катастрофическая ситуация на Изюмском направлении в связи со стремительным контрнаступлением ВСУ. Оборона посыпалась.

Это признал 8 сентября на своем канале в Telegram офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), пишет dialog.ua.

«Южнее Харькова пока полный «аллес капут» (всему конец - ред.) организованной обороны», - написал российский диверсант. Он подтвердил полное освобождение украинскими войсками города Балаклеи.

Согласно данным Стрелкова, ВСУ уже вплотную придвинулись к Купянску и ведут бои с армией РФ «на ближних подступах» к городу.

«Противник силами мобильных ДРГ совершает глубокие рейды в тыл наших дезориентированных войск, небольшими силами внося панику и громя тыловые блокпосты, перехватывая дороги и транспортные колонны», - сообщил Стрелков.

Он уточнил, что у этих мобильных групп ВСУ имеется отличная связь и серьезная огневая поддержка. Благодаря этому украинская артиллерия высокоточными ударами громит скопления российских оккупантов на данном участке.

«Наша авиация не способна в этой каше распознать «свой - чужой», поэтому такие налеты противнику пока сходят с рук», - пожаловался российский диверсант.

Он уверяет, что российское командование экстренно перебрасывает на данное направление резервы в попытке сдержать стремительное движение ВСУ вперед. Будет ли это иметь какой-то эффект, неизвестно. В целом, Стрелков прогнозирует оккупационной армии РФ в дальнейшем похожие катастрофы на других фронтах. «Принимайте первый цветочек. Ягодки тоже скоро поспеют», - констатировал наемник РФ.

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