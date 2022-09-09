Абориген с бусами 1 Иван Киричевский

9.09.2022, 9:48

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Падение путинской империи реальнее, чем многие думают.

Россия ведет переговоры с Северной Кореей о закупке снарядов советского калибра 152 миллиметра. Кроме всего прочего, этот сюжет показывает: перспектива падения путинской России как империи более реальна, чем мы думаем.

Чтобы понять, насколько перспективна идея просить снаряды именно у Северной Кореи, здесь нужно охарактеризовать военную машину самой КНДР.

Справочник The Military Balance за 2021 год указывает, что армия Северной Кореи «на бумаге» имела аж 21 тысячу артиллерийских систем всех типов и калибров (для сравнения, до начала войны армия РФ имела в строю «всего» 4,4 тысячи артиллерийских систем всех типов и калибров).

Но дальше следует уточнить, что армия КНДР имеет буквально «зоопарк» из более чем 50 типов артиллерийских систем, одних лишь РСЗО – 20 наименований. И уже это обстоятельство заставляет сомневаться, что Северная Корея имеет на складах те же «миллионы снарядов» калибра 152 миллиметра, о которых утверждает американская пресса, потому что их нужно чисто физически уместить. И соответственно возникают сомнения, что у КНДР вообще есть запасы снарядов, которые они согласны продать России.

Северная Корея – пожалуй, самый неудобный для России потенциальный поставщик военных материалов. Потому что мало того, что «страна Чучхе» – это вообще другой край глобуса, до которого нужно преодолевать минимум 15 суток по Транссибирской магистрали. Да еще и северокорейские железные дороги вообще-то имеют «европейскую» ширину колеи в 1435 миллиметров, колея 1520 миллиметров есть только на пограничных переходах.

Марафон неудач «второй армии» продолжается

То есть, получается, даже если бы россияне договорились с северокорейцами о покупке снарядов, БК пришлось бы буквально вручную грузить из корейских в российские вагоны на границе.

Если везти шаландами во Владивосток и уже там грузить в вагоны РЖД – «логистическое плечо» становится длиннее еще на несколько суток. Хотя дополнительные снаряды рашистам нужны буквально «на вчера».

Вон, рашистские «военкоры» буквально воют в своих телеграмм-каналах, что в артиллерийских частях «1-го и 2-го армейских корпусов» начался «снарядный голод». И это именно те войска, которые довольно безуспешно пытаются наступать в сторону Бахмута и Славянска.

Люди довольно часто удивляются – россияне заявляли, что производили более 1 миллиона штук боеприпасов в год, а теперь пошли просить снаряды в Северной Корее. Ответ может быть таков – похоже, в показатель «свыше 1 миллиона штук боеприпасов» рашисты вписали не только снаряды калибров 152 миллиметра и 122 миллиметра, а вообще всю возможную номенклатуру боеприпасов – снаряды к пушкам 100 миллиметров и 76 миллиметров, боерипасы к автоматическим пушкам калибров 23 миллиметра и 30 миллиметров и даже реактивные гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Враг сам признается, что его производство боеприпасов по стоимости продукции в 10 раз менее производительно, чем в США. И это при том, что сами американцы сейчас производят всего 15 тысяч снарядов 155 миллиметров в месяц.

Абориген с бусами

В конце концов не стоит преувеличивать способность России приобрести что-то ценное для себя во «внешнем мире». Ибо даже в свои лучшие времена путинская Россия довольно часто выступала в роли «аборигена, покупающего бусы в обмен на что-то ценное».

Здесь следует рассказать такую показательную историю. Армия РФ последние два года для парадов на красной площади в Москве выкатывает «коробочку» парадных Т-34-85. Эти танки россияне взяли действительно не из советских запасов, а приобрели вообще у Лаоса в 2019 году. 30 старых «тридцать четверок» даже в качестве военно-исторической ценности стоили максимум 1,5 миллиона долларов. Но в обмен на эти танки РФ отдала Лаосу вооружений вообще на минимум 50 миллионов долларов, 10 модернизированных Т-72Б1 и четыре учебно-боевых самолета Як-130. То есть, в этой истории «клиринговый курс» был 1,5:50 не в пользу России. А насколько сейчас такой «клиринговый курс» будет невыгоден для Москвы, даже сложно представить.

В итоге получается такая сюжетная растяжка. Россия еще в 2017 году предоставила Северной Корее технологии для создания собственной баллистической ракеты KN-23, по характеристикам и визуально крайне похожей на баллистическую ракету ОТРК «Искандер».

А теперь, 5 лет спустя, сама Россия безуспешно клянчит у КНДР простые снаряды калибра 152 миллиметра. Именно в такие моменты начинается упадок империй. Хотя это и не видно сразу за потоком «текущих» новостей.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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