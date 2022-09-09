«В этот раз народ Беларуси будет не с цветочками в руках» 7 9.09.2022, 10:02

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Фото: onliner.by

Страхи диктатора вполне справедливы.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читетеля:

Видя реальную угрозу своему дальнейшему пребыванию на посту президента, Лукашенко поставил задание КГБ о формировании подразделений, готовых защищать его идеологию. Тем не менее, диктатор понимает, что в самый ответственный момент множество силовиков РБ могут предать его, поэтому среди военнослужащих идет тщательный отбор. Между тем, нелегитимная власть осознает, что собственных возможностей и ресурсов для силового удержания власти им не хватит.

С целью сохранения «престола» Лукашенко решил заручиться помощью в России. Сейчас Беларусь служит плацдармом и предоставляет всестороннюю поддержку для ВС РФ. Взамен Путин должен помочь удержаться Лукашенко во главе белорусов до того времени, пока его сын не будет готов перенять дела отца.

Диктатор осознает, что повторение событий 2020-го года неизбежно, и в этот раз народ Беларуси будет не с цветочками в руках, а с оружием.

Считаем, страхи диктатора вполне справедливы.

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