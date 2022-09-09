Убегая, российские оккупанты утопили свою технику в реке 9.09.2022, 10:07

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Покидая позиции под ударами ВСУ, враг оставил много оружия с боеприпасами.

Российские военные терпят катастрофические потери в попытках отбить наступление Вооруженных сил Украины. В одном из населенных пунктов оккупанты были вынуждены бежать.

Торопясь захватчики даже бросили свою технику в реке. Соответствующее видео, снятое украинским военнослужащим, опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL.

На кадрах видно, что оккупанты утопили свою военную технику, а сами убежали. Кроме того, они оставили много оружия с боеприпасами.

По всей вероятности, теперь все эти трофеи смогут использовать защитники нашей страны против самих же российских оккупантов.

«Трофеи! Убегали (россияне. – Ред) и утопили», – отметил мужчина на видео. В то же время, в каком именно населенном пункте ВСУ нашли «подарки» от оккупантов, он не уточнил.

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