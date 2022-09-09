закрыть
9 сентября 2022, пятница, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Убегая, российские оккупанты утопили свою технику в реке

  • 9.09.2022, 10:07
  • 4,604
Убегая, российские оккупанты утопили свою технику в реке

Покидая позиции под ударами ВСУ, враг оставил много оружия с боеприпасами.

Российские военные терпят катастрофические потери в попытках отбить наступление Вооруженных сил Украины. В одном из населенных пунктов оккупанты были вынуждены бежать.

Торопясь захватчики даже бросили свою технику в реке. Соответствующее видео, снятое украинским военнослужащим, опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL.

На кадрах видно, что оккупанты утопили свою военную технику, а сами убежали. Кроме того, они оставили много оружия с боеприпасами.

По всей вероятности, теперь все эти трофеи смогут использовать защитники нашей страны против самих же российских оккупантов.

«Трофеи! Убегали (россияне. – Ред) и утопили», – отметил мужчина на видео. В то же время, в каком именно населенном пункте ВСУ нашли «подарки» от оккупантов, он не уточнил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив