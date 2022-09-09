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Белорусская экономика теряет рабочих

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  • 9.09.2022, 10:13
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Белорусская экономика теряет рабочих

Этот процесс охватил все области и столицу страны.

Официальная статистика фиксирует снижение занятости в 2022 году. Этот процесс охватил все области и столицу страны, пишет портал banki24.by.

Занятое в экономике население по итогам полугодия составило 4,230 млн человек. По сравнению с сопоставимым периодом 2021 года оно сократилось на 1,5% — таковы официальные оценки.

По данным Белстата в первой половине прошлого года уровень занятости был равен 4,295 млн человек. Тогда он тоже снижался к предыдущему году, но меньше — на 0,7%.

В пересчете на людей занятость в белорусской экономике упала на 64,2 тыс. человек (2022 год к 2021-му). Это сопоставимо со всем населением такого города, как Жодино.

Справочно: по оперативным оценкам в среднем за июль-2022 в экономике было занято 4,197 млн человек. По сравнению с июлем 2021 года уровень занятости упал на 2%.

В абсолютных числах это падение стало крупнейшим за 66 месяцев подряд (при сравнении месяцев год к году). В пересчете на людей занятость в экономике за июль-2022 сократилась к июлю-2021 на 85,9 тыс. человек и это самое большое изменение за 65 месяцев кряду.

Аналитики рынка труда связывают уменьшение занятости со старением населения (рост доли пенсионеров), а также с оттоком рабочей силы за пределы Беларуси (например, в результате релокации айтишников).

Наибольшее количество занятых в стране сконцентрировано в экономике Минска — 1,054 млн человек по итогам полугодия. Уровень занятости в столичной экономике упал к 2021 году на 2,2%. В пересчете на людей занятость по городу снизилась на 23,6 тыс. человек. Минск занял лидерскую позицию как по относительному падению занятости, так и по ее абсолютному изменению.

Занятость в Брестской области составила 574,1 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя в экономике региона составило 1,2%. В абсолютных числах это 7,1 тыс. человек.

Занятость в Витебской области составила 467,3 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя составило 1,8%. В абсолютных числах это 8,8 тыс. человек.

Занятость в Гомельской области составила 574,5 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя составило 1,1%. В абсолютных числах это 6,3 тыс. человек.

Занятость в Гродненской области составила 448,6 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя составило 1,4%. В абсолютных числах это 6,3 тыс. человек.

Занятость в Минской области составила 679,5 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя составило 0,7%. В абсолютных числах это 5,1 тыс. человек.

Занятость в Могилевской области составила 432,0 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом падение показателя составило 1,6%. В абсолютных числах это 7,0 тыс. человек.

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