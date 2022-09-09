Украинские морпехи уничтожили склад с боеприпасами армии РФ 9.09.2022, 10:29

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Опубликовано видео мощного взрыва.

Волонтерский фонд «Повернись живим» рассказал, что морские пехотинцы ВСУ уничтожили склад с боеприпасами интервентов, и показал соответствующее видео.

Ролик снят оператором беспилотного летательного аппарата «Лелека-100», приобретенного фондом за собранные украинцами средства. Видно, что здание склада сначала сильно дымит, а затем мощно взрывается.

❗️На відео — результат нашої з вами допомоги.

Завдяки коригуванню вогню з БПЛА «Лелека-100», який ми передали 🇺🇦морській піхоті, маємо -1 склад з боєприпасами у загарбників🔥 Долучайтеся тут👉 https://t.co/0xTenpIclm pic.twitter.com/yGqh2JB8x5 — Повернись живим (@BackAndAlive) September 7, 2022

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