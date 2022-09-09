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Украинские морпехи уничтожили склад с боеприпасами армии РФ

  • 9.09.2022, 10:29
  • 1,998
Украинские морпехи уничтожили склад с боеприпасами армии РФ

Опубликовано видео мощного взрыва.

Волонтерский фонд «Повернись живим» рассказал, что морские пехотинцы ВСУ уничтожили склад с боеприпасами интервентов, и показал соответствующее видео.

Ролик снят оператором беспилотного летательного аппарата «Лелека-100», приобретенного фондом за собранные украинцами средства. Видно, что здание склада сначала сильно дымит, а затем мощно взрывается.

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