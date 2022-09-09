По Гродно ездит самый дорогой китайский электромобиль в Беларуси 9.09.2022, 10:39

Хозяин купил его за $120 тысяч.

В начале этого года автоспоттеры засекли в Гродно редкую для наших краев машину — один из самых дорогих китайских электрокаров под названием HiPhi X. В Беларуси за него просят около 120 тысяч долларов по курсу. Onliner встретился с Александром, владельцем премиального «китайца», чтобы расспросить, насколько далеко шагнул прогресс в Поднебесной. На примере этой конкретной модели, конечно. Если кратко: в этом автомобиле предусмотрено 562 датчика, 307 приводов и бортовой помощник на основе искусственного интеллекта. Ну а в целом машина «умеет» намного больше, чем мы привыкли ожидать от современного авто.

По официальным данным, HiPhi X оснащен батареей емкостью 97 кВт·ч. Заявленный запас хода — 550 км. Все версии модели имеют два мотора. Топовая модификация может похвастаться отдачей 600 л. с. и крутящим моментом в 780 Н·м. В Китае машина продается с четырьмя или шестью креслами. В распоряжении Александра — как раз шестиместная версия. Примечательно, что задние двери у автомобиля открываются против движения. Над ними есть еще небольшие поднимающиеся вверх поверхности, которые со стороны выглядят как крылья. Верхние «двери» предназначены для облегчения посадки на задний ряд. У электрокара нет дверных ручек, зато имеется система распознавания лиц — аналог Face ID используется для входа в машину.

В свое время Александр покупал автомобиль для собственного пользования, теперь продает за 120 тысяч долларов в эквиваленте. Причем не как частное лицо — мужчина решил заняться продажей бэушных «электричек» из Китая.

— Как только я узнал об этой модели, меня поразило, насколько быстро она разгоняется. Четыре секунды до сотни — это непередаваемые ощущения, — делится впечатлениями владелец. — Такие цифры достигаются и благодаря полному приводу. С точки зрения эстетики нельзя не поразиться, насколько красиво в автомобиле открываются задние двери. Они разделяются на две части: одна открывается против движения, как у Rolls-Royce, а другая — вверх. Такая конструкция предусмотрена для комфорта пассажиров на втором ряду сидений, а также для того, чтобы люди могли попасть на задний диван. Большое число датчиков встроено и в сами двери — чтобы они случайно не открылись в потолок невысокого паркинга или в бок соседней машины.

Еще одно необычное умение автомобиля — использование задних и передних LED-экранов для показа символов. Это дополнительная функция помимо стандартных стоп-сигналов, габаритов и поворотников. Кроме того, в передних фарах предусмотрена функция проекции: во время стоянки машина может проецировать (например, на стену) фотографии, видео. Правда, только в черно-белом режиме. Увидеть работу проектора днем не получится, а вот в темноте — пожалуйста. По словам Александра, можно даже посмотреть клип или кино (конечно, если не пугает монохром). Для лучшего синема-эффекта предусмотрено 19 динамиков Meridian, которые создают объемный звук.

Как оказалось, удобство водителя в этом электрокаре стоит далеко не на первом месте. Все внимание в вопросе комфорта производители сконцентрировали на двух «капитанских» сиденьях среднего ряда. Для VIP-пассажиров предусмотрены электрорегулировки положения кресла в нескольких плоскостях, поднимающиеся и опускающиеся подножки, подогрев и вентиляция, массаж, подлокотники с каждой стороны. Есть даже режим отдыха, который запускается одной кнопкой: передние сиденья уезжают вперед, подножка заднего поднимается, спинка наклоняется. Не полноценная кровать, но со стороны выглядит весьма комфортно. Одним словом, все создано для того, чтобы возить на HiPhi X хороших людей. Александр говорит, что о поездке на среднем ряду наиболее восторженно отзывалась его мама. Но то был смешанный восторг, во многом продиктованный молниеносным ускорением машины со старта.

Выше мы упомянули про датчики в дверях, которые не позволяют им удариться кромкой о препятствие (потолок или соседний автомобиль). Они нужны и потому, что в электрокаре не предусмотрено дверных ручек. Двери распахиваются после нажатия кнопки, расположившейся в районе средней стойки. Открытие регулируется на планшете в салоне. Но и это не все. На стойке предусмотрена камера для распознавания лица водителя.

Из салона открывается прекрасный вид — крыша полностью панорамная, разделенная на блоки специально под каждого из пассажиров. Приборная панель представляет собой планшет, ее дополняют еще два внушительных экрана: на центральной консоли и с пассажирской стороны. Все настройки, навигация и регулировки — на центральном, самом большом планшете. Физических кнопок в салоне практически нет, исключение составляет разве что управление стеклоподъемниками и зеркалами. В темное время салон освещает амбиентная подсветка типа «звездная пыль», проходящая по всему внутреннему пространству: в дверях, в ногах водителя и пассажиров, на центральной консоли. Одним словом, машина атмосферная, особенно вечером.

Большое количество из 562 датчиков нужно для адаптивного круиз-контроля. Александр утверждает, что при движении по трассе можно не использовать руль — мужчина успел опробовать функции автопилота и убедиться в их корректной работе и удобстве. Подтверждает владелец и запас хода в 550 км, но только для цикла NEDC (11 км за 20 минут со средней скоростью 33,6 км/ч, с 12 остановками и разгонами). Реальный запас — около 450 км. Для города его хватает с лихвой. Собеседник уверяет, что ездить по Беларуси с нынешней сетью зарядных станций тоже вполне комфортно. Сам Александр живет в Гродно, а родом из Столина (Брестская область). Говорит, не так давно под Пинском поставили быструю зарядку, что решило многолетнюю проблему с ЭЗС на белорусском Полесье. Сейчас пробег машины составляет 20 тысяч километров.

Один из нюансов всех китайских «электричек» — порт зарядки. У них другой, не европейский стандарт разъемов. Так и в HiPhi X: приходится покупать переходники на оба порта (для медленной и быстрой зарядки). И если первый не очень дорогой — эквивалент около 100 долларов, — то за второй нужно отдать примерно две тысячи. По заверению Александра, на быстрой зарядке CHAdeMO (со скоростью 50 кВт) батарея емкостью 97 кВт·ч пополняется за 1 час 20 минут (от 20 до 80%). От нуля до ста процентов, соответственно, за два часа. С супербыстрой зарядкой CCS 2 (до 90 кВт) справится и за один час.

Стоит ли HiPhi X со всеми его наворотами, пусть и китайскими, 120 тысяч? Сказать сложно. За такую же сумму можно найти BMW 8-Series или двухлетний Х6, столь же свежие Mercedes GLE и Jaguar F-Pace. В сравнении с этими премиальными марками бренд HiPhi звучит не иначе как ноунейм. С другой стороны, возможно, именно таким и будет премиум в наших широтах в ближайшие годы. В любом случае аппарат однозначно заслуживает внимания.

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