Подкрепление не доехало: на Херсонщине ВСУ сожгли командирский танк, БТР и БМД врага 1 9.09.2022, 10:44

5,208

Зрелищное видео ударов по оккупантам показали бойцы 28 отдельной механизированной бригады.

Украинские защитники уничтожили технику российских оккупантов, которая должна была стать подкреплением в Херсонской области. «Демилитаризованы» были командирский БТР-82, Т-72Б3 и БМД-2.

Зрелищное видео ударов по врагу показали на странице 28 отдельной механизированной бригады в Facebook. «Херсонщина будет свободной!» – написали воины.

«Как бы враждебная пропаганда ни пыталась уверять, что контрнаступление на юге остановилось, 28 ОМБр продолжает освобождать украинские земли и наказывать всех, кто на них посягнул», – подчеркнули защитники.

«Вот так сегодня силами 2 механизированного батальона было уничтожено подкрепление российской армии, что планировало вернуть под свой контроль позиции, которые отвоевали наши «рыцари». Как бы они ни сопротивлялись, как бы ни прятались – оккупантам не будет места на этой земле!» – добавили в ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».