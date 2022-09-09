Предприятия Беларуси работают на склад 9.09.2022, 10:45

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Экономика страны с каждым месяцем ощущает на себе влияние санкций все сильнее.

Экономика Беларуси с каждым месяцем ощущает на себе влияние санкций все сильнее. За семь месяцев текущего года снижение ВВП составило уже 5,2%. Сильнее всего просели транспорт, стройка и сельское хозяйство, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Тем не менее, куда важнее спад в промышленности, ведь на промышленность приходится около четверти беларуского ВВП. Так, например, только сектор обрабатывающей промышленности снизился за январь-июль на 7,5%.

Помимо общего снижения показателей сферы промышленности, обращает на себя внимание факт роста складских запасов. Если в январе они составляли 53,4% среднемесячного объема производства, то к июлю этот показатель увеличился до 72,9%. Казалось бы, в неблагоприятных экономических условиях предприятия должны скорее сокращать выпуск и распродавать запасы. Однако в нашем случае происходит их существенный рост. То есть, на предприятиях выпуск продукции хоть и сокращается, но не настолько, чтобы оправдать снижение продаж. При этом за выпущенную и отправленную на склад продукцию выплачиваются заработки, что позволяет не допустить роста безработицы. Однако такая ситуация рано или поздно приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и росту их закредитованности.

Такие действия – это попытка избежать снижения заработков и увольнений с надеждой на будущий рост спроса на продукцию на новых рынках или на высвободившихся нишах рынков традиционных. К тому же, не любит национальная статистика снижения показателей и требует, особенно у госсектора, сохранения роста. Экономического смысла в этом нет, но кому-то, наверное, приятно. Если положительных сдвигов в рыночной конъюнктуре не произойдет, складские запасы тяжелым грузом будут тянуть на дно целые отрасли.

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