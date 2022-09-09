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ВСУ уничтожили РЭБ «Москва-1» стоимостью $57 миллионов

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  • 9.09.2022, 10:52
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ВСУ уничтожили РЭБ «Москва-1» стоимостью $57 миллионов

На вооружении войск РФ имеется только девять таких комплексов.

Подразделения Вооруженных сил в четверг уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» стоимостью 57 миллионов долларов.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от военных.

На вооружении войск РФ имеется только 9 комплексов РЭБ «Москва-1». Месяц назад одна из таких станций была обнаружена подразделениями Сил Специальных Операций вместе с Движением Сопротивления.

Информацию о том, что украинцы обнаружили РЭБ «Москва-1», держали в секрете. Целый месяц ее тщательно маскировали под обнаружение комплекса РЭБ «Леер», потому что охота за «Москвой» продолжалась.

За этот месяц расположение станции подтвердили трижды. Она действительно находилась там, где ее обнаружил экипаж. 

Украинские военные разрабатывали план уничтожения «Москвы-1» и подтягивали в Васильевку необходимые средства.

В четверг, 8 сентября в 13:30 вражеская РЭБ была уничтожена прямым попаданием. 

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