Под Путиным зашаталось кресло 7 9.09.2022, 10:54

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Глава Кремля просчитался в главном.

Все время своего правления Владимир Путин стремился укрепить вертикаль власти настолько, чтобы контролировать все процессы, но просчитался в главном, пишет dialog.ua.

Два десятилетия Кремль расчеловечивал россиян, накачивая их ненавистью ко всем бывшим «братским» народам. Однако, «если долго вглядываться во тьму, то тьма начинает вглядываться в тебя». Именно это произошло с Владимиром Путиным.

Начиная очередную войну, он рассчитывал на легкий захват Украины, который бы подарил ему еще не меньше десяти лет у власти в РФ и бесспорный авторитет лидера. Однако после громких провалов на фронте россияне начали искать виновных.

И даже пропаганда РФ уже не справляется с потоком ненависти, обращенным против Москвы. Так называемый «волонтер» Александр Жучковский, который годами ввозил оружие на оккупированный Донбасс, после деоккупации Балаклеи заявил, что «недооценил низкий уровень компетенции командования. Которое, насколько я понимаю, допустило поражение не из-за боевой доблести противника, а из-за преступной халатности». Он намекнул, что подобные провалы оккупантов «оборачиваются потерей огромного количества жизней, нужных нам, своим семьям, России».

Эта та правда, которую Минобороны РФ тщательно скрывает от общества с начала «спецоперации». «Терпеть потери городов и своих солдат в таких количествах – НЕТ. Нашим властям нужно менять свое отношение к этой войне в корне», — заявил он. И хотя Жучковский не называл конкретных фамилий политиков, которые виновны в провалах на фронте, россияне, судя по комментариям в Сети, хотят наказать за разгром людей из Кремля.

Стилистика, пунктуация и орфография авторов сохранена:

«Мы умеем наступать? Что? За 7 мес Донбасс не освободили, бьемся в лоб на укрепления, до Одессы не дошли, стояли под Киевом и т.п. Вот это наступление. А тут 1.5 дня и город взят»,

«Нашим властям нужно самоликвидироваться забрав с собой всю та мразоту что породили это самое лучшее что они могут сделать. Люди у которых есть совесть и честь в таких ситуациях берут наградой и делают хлопок»,

«Или нам нужно менять эту власть»,

«Российская группировка войск не перестает радовать, они четко и своевременно выполняют все поставленные задачи, добиваются поставленных целей, благодаря им спецоперация идет своим чередом, приближая конец нацизму»,

«Мы сами позволяем властям такое поведение. Если будет мобилизация без смены руководства (и военного, и политического), беречь, тем более, никого не будут…».

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