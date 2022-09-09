«Медуза»: ВСУ могут окружить более 10 тысяч российских военных 6 9.09.2022, 11:00

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В «котел» рискует попасть группировка на территории от Купянска до окраин Славянска.

Украинские военные за несколько дней контрнаступления в Харьковской области смогли освободить от российских оккупантов крупный город - Балаклею. При этом группировка оккупантов, занимающая территорию от Купянска до окраин Славянска (это более 10 тысяч военнослужащих) рискует попасть в окружение.

Об этом сообщает «Медуза».

Согласно нескольким сообщениям российских «военкоров», ВСУ продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая группа - вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

Издание отмечают, что уже появились сообщения, что украинские военные несколько раз переправлялись через Северский Донец и установили контроль над несколькими поселками, которые были взяты российской армией в начале лета.

«Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа)», - говорится в материале.

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