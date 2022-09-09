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Сначала атакуют группы на HMMWV: как украинцы выбивают россиян из Харьковской области

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  • 9.09.2022, 11:04
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Сначала атакуют группы на HMMWV: как украинцы выбивают россиян из Харьковской области

Наступательная операция проходит «с азартом».

Украинские военные с азартом проводят наступательную операцию в Харьковской области.

Появилось видео как работают наши защитники, сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Работа оператора 30-мм пушки на БТР-4 во время штурма российских позиций в Харьковской области», – говорится в сообщении.

Также показали кадры штурма населенного пункта нашими защитниками.

«Сначала атакуют группы на HMMWV, накрывают огнем российские позиции из крупнокалиберного пулемета, после чего выходят из транспорта и начинают «зачистку», – сообщает Стратком.

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