Сначала атакуют группы на HMMWV: как украинцы выбивают россиян из Харьковской области

Сначала атакуют группы на HMMWV: как украинцы выбивают россиян из Харьковской области1
- 9.09.2022, 11:04
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Наступательная операция проходит «с азартом».
Украинские военные с азартом проводят наступательную операцию в Харьковской области.
Появилось видео как работают наши защитники, сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
«Работа оператора 30-мм пушки на БТР-4 во время штурма российских позиций в Харьковской области», – говорится в сообщении.
Также показали кадры штурма населенного пункта нашими защитниками.
«Сначала атакуют группы на HMMWV, накрывают огнем российские позиции из крупнокалиберного пулемета, после чего выходят из транспорта и начинают «зачистку», – сообщает Стратком.