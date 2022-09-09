Как дети унизили Лукашенко 5 9.09.2022, 11:03

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Диктатор пригласил на встречу тех, кто похоронит его режим.

1 сентября Лукашенко провел «открытый урок» для старшеклассников и студентов, который превратился в многочасовую «политинформацию». Однако не обошлось без непредвиденных ситуаций: 16-летний кадет заговорил на белорусском языке, первокурсник биофака заявил, что большинство белорусов не верит государственным СМИ, а еще один студент под конец встречи написал на бумажке слово «спасите!».

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают о современной молодежи наши читатели:

«Понятно одно — новое поколение молодежи этому дураку уже не обмануть. Зря он балабонил 4 часа, его время ушло».

«Его даже сын Коля послал вслед за крейсером «Москва». Современные дети очень критично относятся даже к словам любимых родителей, не то что «винтажного газогенератора». Долго «интеллигентом» он не продержался. На простые вопросы школьников он перешел к обычному своему состоянию — угрозам. Так привычней. Вопросы оказались не идеологически выдержанные».

«Только полный идиот может надеяться, что его власть будет бесконечной при такой молодежи».

«Дети Беларуси показали, что они более продвинутые, чем отсталый советский колхозный перепрезидент».

«Показательно, что «диверсантами» оказались студенты-одногруппники младшего сына, Николая Лукашенко, по биологическому факультету и новой специальности «биотехнологии». Прямо какой-то оппозиционный набор произошел в БГУ».

«Молодежь вернула колхозника обратно в землянку. Наказали сипатого перед всем миром в прямом эфире».

«Стиль его «лекции» перед вчерашними школьниками больше походил на наставления прибуревшего ментора о том, как надо правильно жить».

«Дети с плешивым тараканом не совместимы. Все, с чем он соприкасается, его отторгает, кроме правильно подобранной вертикали. Он все вокруг себя отравляет. Только нечисть в рот ему смотрит».

«Взяли детей в заложники, чтобы усатый таракан часами свои психопатические бредни рассказывал зомбоящику. Если чинуши и пропагандисты за это деньги получают, то учащиеся на такое не подписывались».

«Дети унизили Лукашенко, молодцы! За нашими детьми будущее. Они не стали терпеть бред этого больного недосущества и высказали свой протест. Представляю, как этот колхозник сейчас бесится».

«И эти дети, и та миролюбивая девочка из Новополоцка — более взрослые, умные, отважные и ответственные за свое будущее, чем все зашуганные педагоги вместе взятые, покорно подлизывающие по команде лакейского Минобразования. Порядочных специалистов из этой системы выдавливают изо всех сил, не считаясь с последствиями».

«Как можно слушать бред сумасшедшего, который думал, что попал на прием к психиатру, а на самом деле пришел на встречу со студентами?»

«Белорусскоязычный кадет оказался самым ярким и харизматичным представителем от молодежи на «уроке» у деда. У этого паренька офицерской чести больше, чем у всех вместе взятых генералов Лукашенко, которые через одного — противники государственности Беларуси и отдали бы ее под власть Москвы».

«Што называецца, хлопец скраў увесь тэатр таракана адным пытаньнем».

«У Лукашенко есть сын, сверстник этого смелого парня. Он умеет пользоваться интернетом, в отличие от батьки, живет в современном мире, он видел другие страны. Так неужели эта старая подошва из советского прошлого глядя на своего 18-летнего сына, на молодежь вокруг, не понимает, насколько он отстал? Что никому его северокорейские бредни не нужны! Коля, напомни отцу его же слова из предвыборной кампании 94 года: Время 70-летних ушло!»

«По окончании четырехчасового словесного бреда синепалого, выходящие из актового зала студенты смеялись, матерились в адрес «учителя истории», называли «усатой какеткой», балаболом и вообще не стеснялись в выражениях, оценивая словесное испражнение Лукашенко. 95 % студенческой молодежи Беларуси ненавидит брехливого сипатого деда».

«Да он просто решил перед детишками похвастаться, что ему первый белорусский компьютер подарили».

«Посмотрите на лица молодежи на «уроке» у деда-пересидента — все с сатирическо-ироничной ухмылкой. А у деда теперь любимые игрушки это: 1. Глобус, 2. Карта...Здзяцiнеуся стары».

«Припадочный пригласил на встречу тех, кто похоронит его режим. Они глядят вперед. Им ни на кой не сдался этот старый колхозник с его речами про обгаженых коров».

«Его воспоминания о райкомах и обкомах партии и его советы по выращиванию «зерновых» уже не близки и не понятны большинству. У Лукашенко остались в голове только опилки от совка! Хороший урок преподали нелегитимному пересиденту студенты. Но они могли просто проигнорировать поездку в ЦалДирБие! Они поступили учиться, а не выслушивать бредни комиссованного замполита-старлея».

«Детки не сплоховали! У них есть надежда, в отличие от таракана. Дядя гнал пургу, ибо это все, на что он способен».

«Я училась при Брежневе и помню все эти политинформации, заседания, собрания и «лекции на тему», но такого маразма не встречала в своей жизни! Поздний Брежнев говорил по бумажке, но и это было более вменяемо, чем эти четыре часа. Ну, зато хорошая прививка детям против этого колхозного недополитика».

«Молодежь, как и весь народ, ненавидит шкловского паразита. Лукавый вынужден безбожно врать, разыгрывая сумасшедшего, с целью запугать окружающих своей неадекватностью».

«Это очень характерно для фашизма: как третьего рейха, так и нынешнего лукашизма. Когда полный крах и проигрыш — то хотят напоследок нагадить будущему нашему поколению! Но это уже не поможет маньякам. Лукашенко-путинский фашизм проиграл битву против сил света!»

«А помните, как давно Лукашенко девочка в детском саду назвала дураком? А ведь и не поспоришь, устами ребенка глаголит истина. Детей не проведешь, они еще не знают, что такое репрессии. Надеюсь, будут жить не под плеткой Луки, а в свободной Беларуси».

«Он для них пещерный дед. В его возрасте должна быть мудрость, переходящая следующему поколению. Увы, у этого типа ничего нет. А может и не было. Была лишь патологическая страсть желания личной власти. Все обернулось для него пшиком. Хорошо жрал, сладко спал, а на финише жизни — полный ноль и сплошной позор несостоявшегося человека. Жаль только, что украл у белорусов 30 лет жизни. У каждого. У этих уже не украдет. Его место на помойке жизни».

«Свою харизму этот клоун потерял давно, а все продолжает выступления своего погорелого театра. Он же продолжает думать, что он всех очаровывает, что все его обожают, что все просто в восторге от его речей, прямо до слез как тот Марзалюк. А в реальности диктатор всем уже надоел: прыкорытники засыпают на его бреднях, а студенты просят о помощи».

«Среди них возможно и были дети-ябатьки, но дай им всем волю, то они так плешь заплевали, что тот вообще утопился бы».

«Скоро будет веселей. Дети не ябатьки, даже если они и дети ябатек».

«На самом деле в Беларуси еще столько потенциала, что душа радуется. Режим ждет крах благодаря такой белорусской молодежи».

«Як бы нi хацелі манкруты, здраднікі краіны і оркі зьнішчыць і затаптаць крывічскую кроў — яна ўсе роуна прарастае яшчэ з большай свядомасьцю, яшчэ з большай сілай праз такіх, як Захар! І мы павінны любым коштам падтрымаць і дапамагчы нашай моладзі здабыць Новую, Эўрапейскую Беларусь», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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