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NASA создало космическую карту будущего

  • 9.09.2022, 10:55
  • 1,242
NASA создало космическую карту будущего

Ее готовили несколько лет.

Завораживающую 3D-визуализацию с нашей Солнечной системой можно посмотреть как из браузера на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Космическое агентство NASA обновило систему Eyes on the Solar System — эта карта позволяет исследовать планеты, их луны, астероиды, кометы и космические корабли, раскрывая те изменения, которые происходили и продолжают происходить с ними в период с 1950 по 2050 год. 

Обновление готовили несколько лет. В новой версии карты специалисты NASA улучшили 3D-рендеринг нашей Солнечной системы, добавили новые элементы управления, повысили детализацию изображения и упростили навигацию — теперь стало проще наблюдать за ходом комических миссий.

Как посмотреть

• Откройте новый веб-сайт NASA's Eyes;

• Выбирайте нужное время с помощью элементов управления на экране;

• Нажмите на объект, чтобы получить больше информации о нем;

• Увеличивайте и уменьшайте масштаб объектов за счет боковых кнопок управления на экране.

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