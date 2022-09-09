NASA создало космическую карту будущего
- 9.09.2022, 10:55
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Ее готовили несколько лет.
Завораживающую 3D-визуализацию с нашей Солнечной системой можно посмотреть как из браузера на компьютере, так и на мобильных устройствах.
Космическое агентство NASA обновило систему Eyes on the Solar System — эта карта позволяет исследовать планеты, их луны, астероиды, кометы и космические корабли, раскрывая те изменения, которые происходили и продолжают происходить с ними в период с 1950 по 2050 год.
Обновление готовили несколько лет. В новой версии карты специалисты NASA улучшили 3D-рендеринг нашей Солнечной системы, добавили новые элементы управления, повысили детализацию изображения и упростили навигацию — теперь стало проще наблюдать за ходом комических миссий.
Как посмотреть
• Откройте новый веб-сайт NASA's Eyes;
• Выбирайте нужное время с помощью элементов управления на экране;
• Нажмите на объект, чтобы получить больше информации о нем;
• Увеличивайте и уменьшайте масштаб объектов за счет боковых кнопок управления на экране.