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Стало известно, когда Чарльза III официально провозгласят новым королем Великобритании

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  • 9.09.2022, 11:14
  • 2,434
Стало известно, когда Чарльза III официально провозгласят новым королем Великобритании
Чарльз III

Названа дата вступления нового монарха на престол.

Чарльз III будет официально провозглашен королем Соединенного Королевства на Совете по вступлению в престол, который состоится завтра, 10 сентября.

Об этом сообщает Daily Mail.

Чарльз автоматически стал королем после смерти своей матери, но Совет по вступлению в должность обычно созывается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти государя.

После смерти королевы он будет созван позже, поскольку объявление о ее смерти поступило вчера только рано вечером, а значит, не было достаточно времени, чтобы подготовить планы к сегодняшнему утру.

Напомним, 8 сентября королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества.

Елизавета II начала процедуру передачу королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года. Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытия парламента, назначения премьера, государственные визиты.

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