Пехота и спецназ бегут с позиций: ВСУ взяли в кольцо оккупантов на Харьковщине 5 9.09.2022, 11:22

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Украинская разведка перехватила панические разговоры солдат врага.

Военные российской оккупационной армии, которые находятся в Харьковской области, жалуются, что их взяли в кольцо и что помощи, скорее всего, не будет. Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают», - говорит один путинский солдат.

Его собеседник рассказывает, что на Харьковском направлении россияне стягивают силы, чтобы «разомкнуть кольцо».

«Кольцо там нечего [неценз., - ред. ] размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта, и мы только поменяем позицию - по нам бьют [неценз., - ред.], опять меняем позицию - по нам [неценз., - ред.]», - отвечает ему оккупант.

Он также рассказал, что военные РФ, которые шли им на подмогу, были разбиты ВСУ.

«Все горит, башни взрываются. Как мы вышли оттуда, я не знаю», - говорит он.

По его словам, и пехота, и спецназ покидают позиции и бегут.

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