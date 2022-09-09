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Евродепутаты призвали ЕС сократить число белорусских дипломатов после задержания Эвелины Шульц в Минске

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  • 9.09.2022, 11:31
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Евродепутаты призвали ЕС сократить число белорусских дипломатов после задержания Эвелины Шульц в Минске
Эвелина Шульц

Режим Лукашенко грубо нарушил Венскую конвенцию.

Евродепутаты призвали Евросоюз сократить число белорусских дипломатов в Брюсселе и столицах европейских государств в связи с задержанием в Минске временного поверенного в делах ЕС в Беларуси Эвелины Шульц.

Председатель Делегации по связям с Беларусью, депутат Европарламента Юозас Олекас и постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс призвали «стремительно сократить число белорусских дипломатов, аккредитованных в Брюсселе и других европейских столицах», а также пересмотреть свое дипломатическое присутствие в Беларуси.

— Эта возмутительная провокация — прямое физическое нападение на аккредитованного дипломата — еще одно свидетельство того, что режим Лукашенко не останавливается ни перед чем на своем деструктивном пути, даже если это означает поставить под угрозу то, что осталось от дипломатических отношений с соседями, — говорится в совместном заявлении.

Евродепутаты заявили, что задержание европейского дипломата — это нарушение международных договоров, ратифицированных Беларусью, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

— Мы вновь обращаемся к белорусским властям с призывом немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных, снять с них все обвинения и начать подлинный, инклюзивный диалог с демократическими силами и гражданским обществом, чтобы найти выход из нынешнего кризиса. и обеспечить мирный политический переход, — добавили Олекас и Ауштрявичюс.

Напомним, 6 сентября вынесли приговор правозащитнице Марфе Рабковой и еще девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. Они получили сроки от пяти до 17 лет.

После оглашения приговора в суде начался «хапун». По данным правозащитного центра «Весна» силовики задержали 13 человек. Практически всех через несколько часов отпустили. За решеткой остались только правозащитница Наста Лойко и Даниил Кошевский. 7 сентября им дали «сутки».

Среди задержанных оказалась и временная поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц. Телеграм-каналу «Позірк» дипломат рассказала, что 6 сентября около 15.35 ее насильно задержали на выходе из здания Минского городского суда.

Шульц подчеркнула, что она неоднократно давала понять, что обладает дипломатической неприкосновенностью, предъявила как дипломатическую карту, так и дипломатический паспорт.

— В конце моего задержания около 17.30, когда прибыл представитель госпротокола МИД, сотрудник милиции попросил меня через представителя МИД (который переводил) принять официальный «протокол» и подписать его, — продолжила Шульц. — На протяжении всего этого «разговора» я настаивала на соблюдении моего дипломатического иммунитета и на присутствии представителя делегации ЕС и/или консулов Польши или Германии.

По словам дипломата, во время чтения протокола ее снимали на видеокамеру.

После инцидента Шульц вызвали в МИД Беларуси и предупредили «о последствиях провокаций».

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