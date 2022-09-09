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«Спецоперация» или спецотступление

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  • Дмитрий Зотиков
  • 9.09.2022, 11:34
  • 5,254
«Спецоперация» или спецотступление
Дмитрий Зотиков

Путин еще не понял, в какую ситуацию попал.

Ах, как не хочется признавать первое большое контрнаступление украинской армии нашим маленьким геббельсам большого эфира. Их прямо корежит и выворачивает наружу. Раз такого произойти не может, значит такого нет. Назвать это выравниванием линии фронта, как это делали пропагандисты с предыдущих войн, им пока не приходит в головы.

Отрицать очевидное можно. Конферансье Жорж Бенгальский из Мастера и Маргариты ровно так и поступал, пока ему не оторвали голову. Правда, в романе по требованию публики голову ему все же вернули. Но жизнь не роман.

Соловьеву и К все же придется либо засунуть языки в одно место, либо признать очевидное. Вторую армию мира бьют всем миром. Росгвардейцы, такие храбрые красавцы при разгоне мирных демонстраций, разбегаются в разные стороны. Все-таки, похоже, что кто-то на самом верху вернулся таки из отпуска.

Спецоперация оборачивается спецотступлением. Как маленькая Япония сделала втык великой России сто с лишним лет назад, так и сейчас Украина учит воевать тех, кто хорошо умеет только воровать и распиливать бюджет.

Путин еще не понял, в какую задницу он попал и затащил туда всю страну. Кстати, помнится в одном произведении войска вернулись с Изюмского шляха с лозунгами «Царь-то не настоящий». Поэтому хочется сказать только одно: «Беги, Вова, беги». Пока еще есть время. А скоро его уже не будет. История Николая Второго тебе в память. Но не в памятник. Памятников проигравшему войну никто в мире не ставит.

Дмитрий Зотиков, Facebook

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