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Дерзкие и смелые: впечатляющие видео, как ВСУ врываются на позиции захватчиков

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  • 9.09.2022, 11:39
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Дерзкие и смелые: впечатляющие видео, как ВСУ врываются на позиции захватчиков

Опубликованы кадры с камер украинских бойцов.

В соцсетях обнародовали видео с камер бойцов Сил обороны, на которых запечатлен дерзкий штурм одного из сел Харьковской области, находившигося под контролем российских оккупантов, сообщает nv.ua.

На них видно, что тактика украинских военных заключалась в стремительном прорыве техники с огнем на подавление прямо к позициям противника, за которым следовало десантирование пехоты и захват населенного пункта.

Судя по переговорам на видео, участие в штурме села принимали как украинские военные, так и бойцы Интернационального легиона, использовавшие американские бронеавтомобили M1151A1, более известные как Humvee.

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