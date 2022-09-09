Дерзкие и смелые: впечатляющие видео, как ВСУ врываются на позиции захватчиков 2 9.09.2022, 11:39

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Опубликованы кадры с камер украинских бойцов.

В соцсетях обнародовали видео с камер бойцов Сил обороны, на которых запечатлен дерзкий штурм одного из сел Харьковской области, находившигося под контролем российских оккупантов, сообщает nv.ua.

На них видно, что тактика украинских военных заключалась в стремительном прорыве техники с огнем на подавление прямо к позициям противника, за которым следовало десантирование пехоты и захват населенного пункта.

Судя по переговорам на видео, участие в штурме села принимали как украинские военные, так и бойцы Интернационального легиона, использовавшие американские бронеавтомобили M1151A1, более известные как Humvee.

#Ukraine: Intense footage of a mixed Foreign/Ukrainian unit in action during a recent Ukrainian offensive, during which a large quantity of US-donated materiel is used; from M1151A1 HMMWV (Humvee) with mounted Browning M2 HMG, to M136A1 AT4-CS AT launchers.pic.twitter.com/uUWInP78Nx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 8, 2022

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