Максим Галкин сравнил россиян с орками после концерта в Новой Зеландии 2 9.09.2022, 11:45

3,840

Максим Галкин

Артист заявил, что планирует заглянуть в гости «ко всадникам Рохана».

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин сравнил россиян с орками – вымышленными существами-варварами, склонными к войне, насилию и подлости. Умышленно это вышло или случайно, неизвестно, но росСМИ уже устроили истерику, пишет obozrevatel.com.

Шутка Максима Галкина прозвучала после его выступления в Новой Зеландии в рамках мирового турне. В своем Instagram он опубликовал видео с концерта, которое вовсю начали комментировать поклонники. Они выразили восхищение тем, что юморист доехал так далеко.

Один из фанатов вспомнил, что съемки трилогии «Властелин колец» по мотивам произведений Джона Толкина проходили как раз в Новой Зеландии. Он поинтересовался, планирует ли Галкин заглянуть в гости к хоббитам.

«Ко всадникам Рохана», – ответил ему комик.

Как известно, по сюжету Джона Толкина жители Рохана сражались с орками. Автор «Властелина колец» описывал последних как злых существ-ордынцев, лишенных человеческих черт и чувств, кроме злобы. Это варварский народ, воплощение зла. Они обладали крайне низким интеллектом и не привыкли жить в комфорте. После полномасштабного вторжения России в Украину «орками» начали называть российских военных.

Ответ Галкина на вопрос фолловера вызвал жесткую реакцию в российских СМИ. Журналисты сразу же вынесли это сравнение в заголовки и начали массово распространять по сети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».