«Иногда доходит до того, что хочется обнять этот старый дом» 9.09.2022, 11:56

Как белоруска в декрете изучает жизнь в деревне через объектив.

Когда ты в декрете, у тебя двое детей, сидеть просто так все время дома невозможно, пишет корреспондент kurjer.info. Другие мамы поймут. Иногда кажется, что от быта едет крыша.

Листая ленту Instagram, я часто видела много красивых фото — и профессиональных, и любительских. Потом случайно наткнулась на марафон мобильной фотографии и решила поучаствовать. Один, второй, третий. Начала подписываться на разных фотографов. И поняла, что мне нравится это все — искать что-то необычное или, наоборот, совсем обычное, простое и показывать людям.

Тут возник вопрос: что же я буду показывать, фотографировать в деревне? Сначала я расстроилась. Думаю — ну все, на этом все и закончилось, не успев толком начаться. Но я решила, что так просто не сдамся. Начала с фотографирования дочки, себя, начала гулять с коляской по деревне и останавливаться чуть ли не возле каждого дома, дерева, клумбы, ручейка, жучка, ползущего по дороге. Смотреть и искать, что цепляет взгляд.

Вы когда-нибудь стояли посреди дороги, наблюдая, как муравей не может перебраться через песчинку? Или как интересно плетутся розы по забору на заброшенном участке? Я начала все в деревне фотографировать. Показывать друзьям, выкладывать сторис. И некоторые отвечали: «Ух ты, как красиво» или «Атмосферно».

И я поняла, что, возможно, людям в городской суете как раз и не хватает чего-то простого, деревенского, легкого.

Мне нравится фотографировать именно старые дома, с простым деревянным забором, на окнах висят занавески, как когда-то висели у моей бабушки. Много-много разных цветов во дворе, старые колодцы. Это все вызывает такие интересные ощущения, трепетные. Иногда доходит до того, что прямо хочется обнять этот старый дом.

Вот сейчас, когда началась уборочная, появились стога сена. Смотрю и думаю: вот бы завалиться на них и полежать как в детстве.

И недавно одна знакомая девушка написала мне сообщение с вопросом, мол, не фотографирую ли я на заказ, так как ей очень нравятся мои фото.

Мне, конечно, это было очень приятно. И я согласилась попробовать, как только она сказала, что хочет фото со стогами сена. Это было очень волнительно, я всю ночь смотрела какие-то видеоуроки, просматривала подобные фотосессии на просторах интернета. Мы провели съемку. После этого я получила множество отзывов со словами «никогда бы не подумала, что это снято на телефон, очень круто». Я, конечно, найду, к чему придраться на этих фото, они не идеальны в плане правил фотографии. Но они живые, простые и, главное, нравятся «заказчику».

Иногда выезжаем в город, там люблю делать случайные фото, как они сейчас называются, репортажные.

Когда не хочется выходить из дома, я смотрю различные референсы по предметной съемке и пытаюсь дома создать свой вариант. Это здорово развивает и вкус, и фантазию, вырабатывается насмотренность. И главное, все это точно не даст заскучать.

Некоторые мои знакомые девочки удивляются, как я, живя в деревне, находясь в декрете, умудряюсь жить интереснее, чем они. Я отвечаю, что нужно просто захотеть, тогда будет неважно, где ты живешь, сколько у тебя детей и т.д. Все только в нашей голове. В моей жизни нет ничего сверхнеобычного. Наоборот, простая жизнь в деревне, семья, по выходным дача родителей в деревне, встречи с друзьями. Важно то, как воспринимать это.

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