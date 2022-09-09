На позициях разбитых российских десантников бойцы ВСУ нашли интересный документ 9.09.2022, 12:03

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Пока войска терпят поражения, командование РФ странным образом «развлекается».

Руководство подразделения оккупантов из 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка в качестве наказания отправило двух солдат в пеший марш на 1480 км. Причиной, судя по всему, стал отказ захватчиков продолжать воевать в Украине.

Соответствующий документ попал в руки воинов Вооруженных сил Украины. Фотографию в своем Telegram-канале опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm 9 сентября.

Распоряжение наши защитники нашли на позициях военных РФ, ставших «хорошими русскими» или сдавшихся в плен.

Документ доказывает, что личный состав этого подразделения был в очень угнетенном морально-психологическом состоянии. Когда распоряжение подписывали, указанная группировка дислоцировалась на оккупированной территории Луганской области, близ города Ирмино.

В InformNapalm пошутили, что отказники, которых заставили пройти пешком 1480 км, «сейчас все равно в лучшем положении, чем оставшиеся лежать на позициях».

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