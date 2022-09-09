Ученые: планет, на которых может быть жизнь, намного больше, чем считалось 9.09.2022, 12:06

Специалисты провели анализ 34 недавно обнаруженных планет.

Новое исследование показывает, что многие планеты возле красных карликов как минимум на половину состоят из воды.

Ученые провели исследование 34 недавно обнаруженных экзопланет, которые вращаются вокруг красных карликов. Их анализ показал, что планет, которые как минимум наполовину состоят из воды во Вселенной намного больше, чем считалось раньше, пишет Daily Mail.

Предыдущие исследования астрономов предполагали, что вокруг красных карликов (самый распространенный тип звезд во Вселенной) вращаются либо каменистые, либо газообразные планеты. То есть либо планеты похожие на Землю, либо на Юпитер.

Но ученые из Чикагского университета провели анализ 34 недавно обнаруженных планет возле красных карликов и пришли к выводу, что большинство из них состоят наполовину из воды, а наполовину из твердых горных пород.

«Учитывая тот факт, что вода – это основа жизни на Земле, можно говорить о том, что на этих планетах потенциально может быть жизнь. Мы считаем, что таких водных миров в нашей галактике, а может и во всей Вселенной намного больше, чем предполагалось», — говорит Рафаэль Люк из Чикагского университета.

Ученые тщательно изучили размер и массу открытых планет и выяснили, что многие из них слишком легкие для своего размера, чтобы быть просто каменистыми мирами.

«Вполне вероятно, что эти планеты как минимум наполовину состоят из воды. Можно подумать, что эти планеты покрыты океанами, как на Земле, но это скорее всего не так. Мы считаем, что вода либо заключена в твердых горных породах, либо она находится в резервуарах под поверхностью», — говорит Люк.

По словам ученых, подобное расположение воды напоминает подповерхностный океан на Европе, спутнике Юпитера. По крайней мере, сейчас ученые считают, что он там все же существует.

«Это удивительное открытие, ведь я и другие ученые считали, что на этих каменистых мирах не может быть воды», — говорит Джейкоб Бин из Чикагского университета.

По словам Люка, ученые получили только первоначальные предполагаемые данные. Теперь нужно получить точные свидетельства, которые подтвердят их теорию с помощью космического телескопа Уэбба.

Ученые считают, что жизнь на этих водных планетах может существовать, если будут соблюдены определенные условия, но они зависят от состава самих планет. Поэтому нужны дополнительные исследования, которые помогут больше узнать о том, являются ли большинство планет возле красных карликов водными мирами и могут ли они поддерживать жизнь.

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