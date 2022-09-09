Путину скоро капитуляцию подписывать, а он все никак «не начнет» Альфред Кох

9.09.2022, 12:12

Под Харьковом и Херсоном творятся какие-то чудеса.

Закончился сто девяносто седьмой день войны и умерла королева Великобритании Елизавета Вторая. Я по убеждениям - республиканец. И к монархии отношусь без пиетета. Но это была достойная женщина.

Когда началась Вторая Мировая Война, ей было 13 лет, а ее сестре Марго - девять. Их предполагалось эвакуировать в Канаду. Но они остались вместе со своими родителями в Англии. Как только будущей королеве исполнилось 18 лет она добровольно пошла в армию, в Женский Вспомогательный Корпус и до конца войны прослужила водителем санитарной машины.

Теперь она умерла. Но за два дня до смерти она назначила нового премьер-министра - Лиз Трасс. Она до конца выполнила свой долг перед своим народом. Ее жизнь началась в борьбе с тиранией, и она закончилась в тот момент, когда ее страна помогает другому народу бороться с тиранией.

И самым лучшим салютом в честь умершего ветерана Второй Мировой Войны, лейтенанта Елизабет Виндзор, является наступление ВСУ под Харьковом и Херсоном.

А там, под Харьковом и Херсоном творятся какие-то чудеса... Но, как всегда, официальный Киев молчит и ничего не комментирует. И только лишь интернет гудит от новостей.

Бои на подступах к Купянску, расширение плацдарма на левом берегу реки Ингулец в направлении Новой Каховки и, конечно, обстрелы баз, складов и мест сосредоточения российских войск. ВСУ атакуют по двум направлениям одновременно, много пленных, убитых, россияне бросают технику, боеприпасы и отступают.

Ой как я хочу опять увидеть Путина с его фирменной снисходительной, усталой ухмылкой все понимающего отца нации. Который нам, как малым, неразумным детям, терпеливо объяснит, что «все идет по плану», и если ВСУ освободили Балаклею и движутся на восток к Купянску, то так оно и было задумано, что просто он сделал «жест доброй воли» и сбежал оттуда задрав штаны...

Как нелепо и уморительно теперь звучат его вчерашние рассуждения о том, что это он еще подумает, разрешить ли дальше Украине вывозить свое зерно или он прикроет эту лавочку, поскольку ему не нравится кому Украина его продает.

Чувак уже третий месяц все никак «еще по настоящему не начнет». Уже скоро капитуляцию подписывать, а он все не показывает и не показывает свою истинную мощь и удаль... Как-то это все совсем уже похоже на какую-то плохую оперетку со смешным и глупым королем, которого все водят за нос...

Раньше он, все-таки, в лучшую сторону отличался от Медведева. Тот-то совсем какой-то гротескный, а этот солидного давал, взвешенного. А вчера как высказался от души, так прямо рывком к Медведеву приблизился. Такой же сказочный… ящер…

Все, что я сейчас пишу, все это уже и на всегда очень осторожных картах ISW есть. Так что можно уже не дожидаться официальных сводок Генштаба ВСУ. Это уже все - факт.

Я конечно еще тот прогнозист, но сдается мне, что все-таки не будет никакой компании 2023 года. Ей-ей не будет. К началу ноября ВСУ управятся со «второй армией мира». И вчерашняя статья Залужного - это отвлекающий маневр, попытка убедить противника, что ВСУ уже собрались на зимние квартиры и активные действия начнут не раньше весны...

В чем он прав, так в том, что даже оттеснив путинское войско за свои границы, Украина не оградит себя от обстрелов своей территории. Добрые россияне будут шмалять своими ракетами из безопасного далека еще очень долго.

Интересно, как тогда они будут это обосновывать? Как эти обстрелы спасают «русских братьев в Новороссии» от бандеровских нацистов? Да, впрочем, что-нибудь, да придумают. Небось, что-то такое же дебильное, как и нынче. А им какая разница какую околесицу нести? Стыд глаза не ест...

Черт его знает, может и правы те, кто говорит, что не надо Украине ставить ракеты большой дальности. Это лишь приведет к эскалации конфликта и к новым жертвам, а обстрелов не остановит: Путину ведь наплевать не только на украинцев, но и на своих граждан - тоже. И Норд-Ост и Беслан - тому примеры.

Гораздо правильнее укреплять украинскую ПВО. Она уже сейчас перехватывает до 80% всех выпущенных по Украине ракет, а если ее оснастить современными западными системами - то и подавно.

Тут же надо еще учитывать, что из-за санкций Россия не сможет производить современные ракеты, умеющие преодолевать системы ПВО, а будет клепать как арабы в секторе Газа просто огромные шутихи, которые ПВО будет легко уничтожать.

Хотя, впрочем, прав и Залужный, когда пишет, что Украина технологически и сама сможет производить ракеты средней дальности. Главное - дать ей передышку, чтобы развернуть свое производство хотя бы в относительной безопасности.

Ну это я ушел уже в полемику со вчерашней его статьей. А у нас сегодня другая тема: наступление ВСУ. Не знаю, чем все на этот раз закончится, но у меня хорошее настроение. Потому, что наше дело правое. И поэтому враг будет разбит. И, в конечном итоге, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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