Лукашисты приготовили новые «сюрпризы» для ИП 7 9.09.2022, 12:19

7,248

У предпринимателей будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года.

Чиновники намерены ввести изменения для индивидуальных предпринимателей. «Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт», — заявил Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с руководством правительства, пишет zerkalo.io.

Что говорят чиновники о работе ИП

«Одной из тем совещания стало усовершенствование законодательства о предпринимательской деятельности, — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. — Совет министров предлагает модернизировать формат функционирования этого сегмента экономики, опираясь на два фундаментальных принципа — простоту и справедливость».

«Мое главное условие — это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности. Бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста, а государство — добросовестного плательщика налогов и партнера в реализации программ развития. То, что у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно», — сказал на совещании Лукашенко.

Он также заявил, что «эволюционным путем необходимо создать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам белорусского общества».

По его мнению, нужно «создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо».

Что могут означать для ИП заявления чиновников?

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС). Напомним, ИП, которые оказывают услуги, уже с этого года не могут применять упрощенную систему налогообложения. Исключение сделали для тех, кто работает в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, области компьютерного программирования, а также оказывает услугу по общественному питанию и туристической деятельности.

У предпринимателей будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Один из них — учредить микроорганизацию, то есть создать юрлицо. Не исключено, что именно эту возможность подразумевал Александр Лукашенко.

С 2023 года ИП, который работает без наемных работников, также сможет перейти на налог на профессиональный доход. Его как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог.

Напомним, при работе с физлицами этот налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Еще один вариант для ИП с 2023 года — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности.

Какая ситуация сейчас с ИП

Индивидуальные предприниматели продолжают уступать рынок торговым сетям. В январе-июле на них и физлиц приходилось 6,7% розничного товарооборота, следует из данных Белстата. Годом ранее этот показатель держался на уровне 7,4%. Остальная доля рынка — за торговыми организациями. Потеря рынка предпринимателями происходит на фоне сокращения их числа (из положительного — конкретно за июль их прибавилось).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».