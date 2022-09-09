Генералы РФ не знают, как доложить о провале в Харьковской области 15 9.09.2022, 12:26

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В рядах оккупантов паника.

Российские генералы не знают, как отчитаться Кремлю о поражении оккупантов на Харьковском направлении, где Силы обороны Украины за несколько дней продвинулись почти на 50 км и освободили десятки населенных пунктов. Захватчики ожидали контрнаступления ВСУ только на Херсонщине и готовились именно к нему, подтягивая туда резервы.

Именно этот факт дал топ-военачальникам ВС РФ повод говорить высшему руководству о том, что их войска смогут выполнить поставленную политическую задачу. При этом изменение ситуации на Харьковщине поставило врага в крайне неудобное положение, передает «24 канал» со ссылкой на источники в разведке.

Ситуация на Херсонщине стала критической для врага

Отмечается, что сначала российские разведчики, "военкоры" и даже некоторые офицеры по всем направлениям подавали своему начальству информацию о том, что на вверенных им участках фронта готовится контрнаступление ВСУ. Однако в штабах эти данные игнорировали, считая, что единственный участок, на котором могут активизироваться боевые действия, – Херсонская область.

Захватчики перебрасывали на правый берег Днепра дополнительные резервы для усиления обороны временно оккупированного региона. Они рассчитывали, что выход из строя всех мостов не повлияет на поставку группировке всего необходимого и что они смогут использовать понтонные переправы и баржи.

Но все резервные варианты сообщения между двумя берегами эффективно перекрыли украинские артиллеристы, из-за чего многотысячное войско Путина оказалось даже без воды. Снабжение боеприпасов, продуктов и всего остального недавно захватчики осуществляют только с помощью вертолетов.

Кроме того, украинская пехота, моторизованные части, артиллерия и авиация постоянно наносят врагу существенные поражения, что позволяет освобождать некоторые населенные пункты, и постоянно уменьшать возможности врага.

«Изменение ситуации на фронте приводит к незаурядной панике среди захватчиков. Ведь они из «охотника» превратились в жертву, а эта роль россиянам никогда не нравится. Так что в разнообразных чатах, где общаются между собой оккупанты, несется огромная волна «зрады и нытья», – говорится в материале.

Удержать разочарование не смогли даже пропагандисты и «военкоры». Они сначала писали о том, как «контрнаступление провалилось», а затем начали рассказывать, как «героические десантники удержали все позиции». Несмотря на смену нарративов росСМИ, в стране-агрессоре поняли, что на фронте произошел провал.

Контрнаступление на Харьковщине изменяет правила игры

При всех проблемах оккупационных войск на Херсонском направлении, общую ситуацию генералы ВС РФ вполне могли назвать контролируемой, считают в разведке. Но, как выяснилось, они сознательно игнорировали данные собственной разведки и ничего не делали, чтобы «защитить» свои войска на Харьковщине.

«Из-за этого Силы обороны Украины буквально смяли позиции оккупантов под Балаклеей, а оккупанты хотя и оказали традиционное для себя сопротивление, полностью посыпались. Сотни российских военных преступников погибли, десятки сдались и попали в плен. Это также касается и мобилизованных в «Л/ДНР», – отмечается в статье.

Источники в украинской разведке говорят, что прорыв ВСУ фронта на Харьковском направлении привел к тому, что личный состав путинской армии изрядно запаниковал. Сейчас в самой РФ не понимают, есть ли у них силы, чтобы остановить продвижение украинского войска, а сами оккупанты верят в то, что командиры в случае чего будут убегать, оставив их насмерть.

В панике захватчики, находящиеся на временно оккупированном севере Донетчины. Также в отчаянии сами российские генералы, потому что они, похоже, планировали большое наступление на Донецком направлении силами своего третьего армейского корпуса, а теперь им придется распылять остатки резервов тонким слоем по всему фронту. Военные аналитики убеждены, что все это изменяет правила игры в войне.

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