Беларусь привязала цены на газ для юрлиц к российскому рублю 2 9.09.2022, 12:35

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Опубликована новая «формула».

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление № 55 Министерства антимонопольного развития и торговли от 7 сентября, меняющее порядок определения цены на российский газ для белорусских потребителей. Документ распространяет действие на отношения с 1 по 31 июля и с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Если раньше в формуле цены российского газа, поставляемого белорусским потребителям «Газпромом» через «Газпром трансгаз Беларусь», учитывался курс доллара, то теперь в ней заложен курс российского рубля.

Цена на газ, поставленный с 1 по 31 июля, без НДС будет определяться путем умножения суммы цены «Газпрома» на входе в Беларусь в долларах и наценки ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на официальный курс рубля к доллару на 1 января 2022 года: ЦГТБ = (ЦГ + НГТБ) х К.

В формуле цены на газ, поставленный с 1 августа по 31 декабря, будет применяться цена «Газпрома» в российских рублях, а коэффициентом вместо курса доллара станет официальный курс белорусского рубля к российскому: 1 BYN / 100 RUB.

Если же с 1 августа по 31 декабря на день зачисления средств за поставленный газ от юрлиц и ИП на расчетные счета компаний «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» официальный курс российского рубля к доллару по Центробанку РФ составил менее 75 российских рублей за 1 доллар, то будет применяться дополнительный коэффициент, который рассчитывается через фиксированный курс российского рубля к доллару, указанный в межправительственном соглашении о поставках газа.

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