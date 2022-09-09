В аптеках Беларуси не хватает жизненно важных лекарств 5 9.09.2022, 12:48

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При этом чиновники занимаются «ценообразованием».

Власти Беларуси анонсируют введение метода референтного ценообразования на лекарства. Метод, которые действует уже более 20 лет во многих странах, предполагает снижение цен на иностранные лекарства. «Белсат» выясняет, каким образом механизм будет работать в нашей стране.

Референтное ценообразование на лекарства широко используется в странах Запада, России, Украине и других странах. ВОЗ не считает этот метод способом контролирования цен, но рассматривает его как возможность обеспечить доступность лекарств. Сам метод предполагает создание государственных, или негосударственных фондов, которые помогают сократить расходы производителей на лекарственные средства, определяют размер возмещения для определенной группы препаратов за счет средств государственного бюджета или средств страховой компании. Это значит, что фонд изучает цены на лекарства в стране-производителе, а потом в других странах, после этого ведутся переговоры с производителями о ценах на поставки лекарств в страну с минимальными торговыми надбавками.

В скором времени механизм начнут использовать и белорусские чиновники.

«Регулируем цены на самые необходимые продукты и лекарства первой необходимости. К концу текущего года перейдем на новый принцип регулирования по лекарственным препаратам – будет использоваться метод референтного ценообразования. Этот принцип работает в России. Будем подходить очень взвешенно, ведь в первую очередь важно наличие товаров» – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Вообще опыт показывает, что введение этой меры способствует снижению цен на лекарства.

«В Европе такой подход существует не один десяток лет. Каждое государство выбирает несколько стран, которые будут референтами для каждого вида лекарств. Причем это должны быть именно такие же лекарства: производитель, дозировка и все остальное. Далее, используют разные подходы, одни страны избирают десять референтов и из них выбирают средние цены. Другие выбирают те страны, где наименьшие цены на лекарства и рассчитывают среднюю цену. Есть те, которые пользуются самыми низкими ценами из референтного списка. Надо сказать, что это касается только импортных лекарств», – объясняет экономист Лев Марголин.

По мнению эксперта в Беларуси начнут рассматривать именно те лекарства, которые имеют отечественные аналоги и в итоге это даст положительный результат, поскольку сейчас в нашей стране некоторые лекарства намного больше стоят, чем в Польше, или в Литве. Но важно, как подобрать референтов и какой принцип возьмут за основу, обращает внимание Лев Марголин. И дело даже не в методе, а кто и как будет им пользоваться. И тут есть вопросы.

«Я надеюсь, что если приблизятся к дате введения этого метода, то будут какие-то объяснения на этот счет. Но, к сожалению, не удивлюсь, если не будет никаких объяснений, а просто скажут: «берите и пользуйтесь», – говорит Лев Марголин.

Пока на самом деле никакой информации о мере чиновники не озвучивают. Известно, что этот вопрос в правительстве рассматривали и раньше. Еще в 2019 году появился указ «о регистрации цен на лекарственные средства». Согласно документу, Министерство антимонопольного регулирования изучало цены на лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чиновники анализировали цены в 14 странах мира, но не назвали в каких конкретно. По итогам заместитель министра Иван Вежновец утверждал, что цены на это лекарство снизились на 65 %. Тогда и прозвучало, что препараты, предельные цены на которые не зарегистрированы, не могут находиться на беларусском рынке.

При этом цены на импортные лекарства в Беларуси с момента российского вторжения в Украину существенно выросли. Рост цен по некоторым позициям составил от 15 до 40%. Чиновники Минздрава «прогнозируют осложнения импорта сырья, материалов и оборудования из стран ЕС», существует риск отказа в импорте.

Сейчас в нашей стране действительно наблюдается дефицит лекарств и препаратов. «Белые халаты» сообщают, что не хватает реагентов для обследования беременных, нет важных и жизненно необходимых лекарств. Чиновники не объясняют перебои с поставками. Примечательно, что некоторые необходимые лекарства вообще российского производства. Но эти проблемы пока никто не решает, достаточно, что чиновники признаются в наличии этих вопросов.

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