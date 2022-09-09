Изюмский позор российских войск 4 Александр Коваленко, site.ua

9.09.2022, 13:01

6,386

Бронетанковые «кулаки» оккупантов оказались абсолютно беспомощными.

Не так давно, анализируя вторжение в Украину российских оккупантов, я пришел к выводу, что данный конфликт в полной мере продемонстрировал, насколько бессмысленны и бесполезны хваленые российские десантные войска.

Ведь Россия, страна в которое одно из самых больших скоплений десантных подразделений, считающихся элитой армии, не смогла применить эти подразделения по их прямому назначению! С 24 февраля российские оккупанты осуществили более 30 воздушных десантирований и только 1 оказалось успешным — в Гостомеле, хотя и с весьма серьезными потерями.

ВДВ оказались целиком и полностью бессмысленны в своем первозданном назначении и применялись впоследствии как обычные сухопутные формирования, утратив свою специфику.

Но это что, ВДВ хоть смогли осуществить 1 десантирование, а морская пехота и вовсе ни одного. Российские морпехи вообще оказались бесполезны, не смотря на наличие в Черном море большой группы БДК, которая в первые дни войны могла обеспечить высадку десанта численностью до 4 тыс человек.

Но эта прелюдия, не про Изюм, но вот к чему.

Дело в том, что с весны в районе Изюма формировалась российскими оккупантами очень опасная ударная группа, которая должна была быть использована для наступления и оккупации Славянска и Краматорска.

Фактически, уже по состоянию на начало лета в районе Изюма сформировалась самая большая бронетанковая группировка в одной локации не просто за все время войны в Украине, а вообще в истории войн и конфликтов современности.

Наступления ожидали на протяжении нескольких месяцев, но оно так и не началось. Имитация, ограниченные, не масштабные, штурмовые действия и… ничего глобального, с учетом тех сил и средств которые оккупанты сконцентрировали в районе.

Вот и возникает вопрос, а зачем же вам нужны ваши эти все бронетанковые подразделения 1-я танковой армии, 4-я танковой дивизии, 2-й мотострелковой дивизии и прочих, если они все это время попросту терпели?

В первые недели вторжения России в Украину мы увидели позор российской десантуры, а по истечению полугода, мы увидели, что российские бронетанковые кулаки могут позориться не меньше, а то и даже покруче.

Исторически, со времен СССР, Россия делала акцент на двух столпах своей армии – десантуре и танках. А в итоге? А в итоге эти формирования оказались абсолютными импотентами в условиях современных войн.

И Изюм это показал как нельзя наиболее красочно.

Александр Коваленко, site.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».