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Словакия отказалась принять у себя сборную Беларуси по футболу

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  • 9.09.2022, 13:08
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Словакия отказалась принять у себя сборную Беларуси по футболу

Решение принято из-за «мировой политической ситуации».

Национальная сборная Словакии решила провести домашний матч Лиги Наций 2022/2023 с Беларусью 25 сентября не на своем стадионе, а на нейтральном поле в сербском городе Бачка Топола.

Как объяснили в Футбольном союзе Словакии, домашнюю игру сборная должна была провести еще в июне. Но «из-за мировой политической ситуации», словаки не приняли белорусов на своей арене. Поэтому команды договорились поменяться матчами. Тогда домашний матч сборной Беларуси сыграли на нейтральном поле в Нови-Саде в той же Сербии.

«Это соглашение дало нам время на общение с властями, и, поскольку политическая ситуация не изменилась, нам пришлось просить власти УЕФА провести и этот сентябрьский матч на нейтральной территории. Благодаря сотрудничеству и общению с УЕФА, а также с представителями клуба в Бачке Тополе, мы нашли стадион, где будем принимать соперника из Беларуси на правах хозяина», — сообщили в союзе.

При этом там отметили, что организовать матч в Сербии было сложной задачей, потому что матч проведут не на территории Евросоюза, и «приходится иметь дело с нестандартными обстоятельствами в плане логистики».

Напомним, на старте Лиги Наций белорусы сыграли со словаками 3 июня. Беларусь проиграла Словакии со счетом 1:0.

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