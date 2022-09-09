Освобождение Харьковской области: Синегубов получил срочное поручение от Зеленского

Освобождение Харьковской области: Синегубов получил срочное поручение от Зеленского1
- 9.09.2022, 13:15
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Сегодня глава ОВА отправится на деоккупированные территории.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня отправится на деоккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.
«Харьковчане впечатляют своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания», - заявил Тимошенко.
По словам заместителя руководителя Офиса президента, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:
2927 многоэтажек;
4850 частных домов;
Также зафиксированы разрушения учреждений образования.
«Сегодня, глава Харьковской областной администрации Олег Синєгубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи президентом Украины и главой Офиса президента и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения», - добавил Тимошенко.
Успехи ВСУ на Харьковском направлении
С начала оборонительных операций, наши военные:
вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.