Освобождение Харьковской области: Синегубов получил срочное поручение от Зеленского 1 9.09.2022, 13:15

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Сегодня глава ОВА отправится на деоккупированные территории.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня отправится на деоккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Харьковчане впечатляют своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания», - заявил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:

2927 многоэтажек;

4850 частных домов;

Также зафиксированы разрушения учреждений образования.

«Сегодня, глава Харьковской областной администрации Олег Синєгубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи президентом Украины и главой Офиса президента и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения», - добавил Тимошенко.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;

освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

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