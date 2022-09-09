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Ученые придумали «умную татуировку», которая следит за здоровьем

  • 9.09.2022, 13:20
Ученые придумали «умную татуировку», которая следит за здоровьем
Фото: REUTERS/Minwoo Park

В дальнейшем к ней хотят добавить чип.

В Корейском институте передовой науки и технологий придумали наночернила, которыми можно сделать на коже татуировку для контроля показателей здоровья, пишет Reuters.

Чернила состоят из жидкого металла на основе галлия и углеродных нанотрубок. Благодаря этому татуировка превращается в биоэлектрод — может проводить электричество, взаимодействовать с электроникой и служить датчиком сердцебиения или уровня сахара в крови.

Чтобы снять показания, тату нужно подключить к электронному гаджету — у нее нет собственного источника энергии и памяти. В дальнейшем ученые хотят добавить к татуировке чип. Тогда тело сможет напрямую общаться с внешними устройствами.

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