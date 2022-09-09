Глава ЦРУ назвал крупнейший просчет Путина 9.09.2022, 13:23

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Уильям Бернс

фото: AFP

Российское вторжение в Украину выглядит «провалом».

На седьмом месяце войны российское вторжение в Украину выглядит провальным, завил в четверг глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Приведя в пример успешное контрнаступление украинских войск в районе Харькова и под Херсоном, глава ЦРУ назвал крупнейшим просчетом Владимира Путина недооценку мужества украинцев и их военного потенциала, пишет «Эхо Кавказа». Хотя финальная глава войны ещё не написана, «очень трудно оценить ход кампании для Путина иначе, как провал», считает Уильям Бернс.

По словам Бернса, одна из проблем заключается в том, что Путин окружен советниками, не готовыми предлагать альтернативную точку зрения. Российский лидер также ожидал, что решимость европейцев поддерживать Украину быстро иссякнет в то время, как внимание американцев будет отвлечено другими проблемами в условиях затяжного военного конфликта. В данный момент, полагает Бернс, Путин рассчитывает на то, что у него больше запаса прочности, чем у украинцев, европейцев и американцев, совершая ту же ошибку, которая была совершена перед началом вторжения. Этот новый просчет, по мнению директора ЦРУ, будет иметь далеко идущие последствия, поскольку «не только показывает слабость российской армии, но и гарантирует долговременный ущерб для российской экономики и поколений россиян».

Одновременно министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Киев получит гаубицы, управляемые ракеты, снаряды, бронебойное вооружение и автомобили. Объем военной помощи составит 675 миллионов долларов.

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