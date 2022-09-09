Белорус снял на видео торнадо под Речицей 9.09.2022, 13:24

Необычное явление заметили возле деревни Леваши.

Необычное природное явление засняли в среду на поле напротив деревни Леваши в Речицком районе, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Вон что творится! Смерч пылевой. И такой он немаленьких размеров, я вам скажу. Да…» – комментирует запись автор видео.

Из-за глобального потепления мы все чаще наблюдаем явления, которые не характерны для климата Беларуси. Ученые считают, что это происходит из-за деятельности человечества.

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