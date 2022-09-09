Британская разведка оценила вероятность вторжения в Украину со стороны Беларуси 9.09.2022, 13:40

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Чем закончатся новые военные «учения»?

Белорусская армия начала военные учения на границе с Украиной. Однако ее непосредственное участие в войне России против Украины маловероятно.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военные Беларуси, северного соседа Украины, 8 сентября начали плановые учения по возвращению территории, захваченной «силами противника», и обеспечению безопасности своих границ. Учения продлятся до 14 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, учения будут проводиться недалеко от Бреста недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

«Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину», - считают в Минобороны Британии.

В ведомстве также отмечают малую вероятность, «что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине».

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