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Кто был возле Елизаветы II в последние секунды ее жизни

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  • 9.09.2022, 13:51
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Кто был возле Елизаветы II в последние секунды ее жизни

Не все члены королевской семьи успели прибыть в шотландский замок Балморал.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В последние минуты жизни с ней были ее дети - Чарльз и принцесса Анна. Остальные члены королевской семьи упустили возможность быть рядом в этот трагический момент.

Об этом пишет издание Metro.

Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал. По информации инсайдера, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принц Эдвард и его жена Софи помчались в Балморал, когда узнали, что Елизавета находится при смерти. Однако они не успели.

Когда фотографы поймали принца Уильяма, то его лицо было мрачным. Около 17:00 8 сентября он въехал в ворота шотландской резиденции на своем Range Rover. 96-летняя Елизавета к этому времени уже умерла, несмотря на то, что Букингемский дворец объявил о ее смерти через полтора часа - в 18:30.

Гарри также попытался в последний раз увидеть свою бабушку после того, как отменил благотворительное мероприятие с женой Меган Маркл в Лондоне.

Он приехал в Балморал уже через два часа после того, как весть о смерти Ее Величества стала известна всему миру. Его отец Чарльз был уже в Шотландии, когда медики начали озвучивать тревожные предупреждения.

У постели Елизаветы в ее последние минуты находились двое ее детей - 73-летний Чарльз (старший сын) и 72-летняя принцесса Анна.

Беспокойство по поводу здоровья королевы возникло в октябре, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и осталась на ночь в больнице. С тех пор было несколько посещений больницы, но они были амбулаторными.

6 сентября Елизавета II встретилась с Борисом Джонсоном и Лиз Трасс, но они приехали в Балморал, нарушив традицию встреч премьер-министров, которые оставляют пост и вступают на него в Букингемском дворце.

Королева также отказалась от участия в онлайн-заседании Тайного совета 7 сентября после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

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