«Аж задрожали стекла»: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы 4 9.09.2022, 13:57

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Мощная ударная волна достигла центральной части города.

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 9 сентября, около 6:30 утра были слышны взрывы. Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Журналист издания рассказал, что от взрывов в центральной части города «задрожали стекла».

В то же время оккупационные власти или местные Telegram-каналы не сообщали о звуках взрывов в Крыму.

«Радио Свобода» отметила, что в последние недели на полуострове часто можно услышать звуки взрывов, которые оккупанты называют «работой ПВО».

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