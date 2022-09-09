«Аж задрожали стекла»: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

«Аж задрожали стекла»: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы4
- 9.09.2022, 13:57
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Мощная ударная волна достигла центральной части города.
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 9 сентября, около 6:30 утра были слышны взрывы. Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Журналист издания рассказал, что от взрывов в центральной части города «задрожали стекла».
В то же время оккупационные власти или местные Telegram-каналы не сообщали о звуках взрывов в Крыму.
«Радио Свобода» отметила, что в последние недели на полуострове часто можно услышать звуки взрывов, которые оккупанты называют «работой ПВО».