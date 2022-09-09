«Альфа-Банк» ввел запрет на пополнение вкладов в евро и долларах

«Альфа-Банк» ввел запрет на пополнение вкладов в евро и долларах1
- 9.09.2022, 14:02
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Нововведение начнет действовать с 13 сентября.
«Альфа-Банк» с 13 сентября приостанавливает пополнение некоторых вкладов в евро и долларах. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
С 13 сентября будет запрещено пополнение действующих безотзывных вкладов в долларах и евро сроком размещения от трех до 55 месяцев. Это ограничение будет действовать до конца срока возврата депозитов, уточняет финучреждение.
«Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов», — уточняют в банке.