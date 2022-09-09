«Альфа-Банк» ввел запрет на пополнение вкладов в евро и долларах 1 9.09.2022, 14:02

2,736

Нововведение начнет действовать с 13 сентября.

«Альфа-Банк» с 13 сентября приостанавливает пополнение некоторых вкладов в евро и долларах. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

С 13 сентября будет запрещено пополнение действующих безотзывных вкладов в долларах и евро сроком размещения от трех до 55 месяцев. Это ограничение будет действовать до конца срока возврата депозитов, уточняет финучреждение.

«Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов», — уточняют в банке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».