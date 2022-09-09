Украинские военные уже на входе в Купянск

Украинские военные уже на входе в Купянск12
- 9.09.2022, 14:06
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Бойцы ВСУ опубликовали фото.
Украинские военные продолжают свое успешное продвижение на Харьковском направлении и уже вплотную подобрались к захваченному РФ Купянску.
Об этом свидетельствует фото с бойцами Сил обороны, держащими в руках украинский флаг возле знака на въезде в город, которое было опубликовано в Telegram-канале «Харьков Life» в пятницу, 9 сентября.
«ВСУ сегодня в ударе. Ждем официальные новости и держим за ребят кулачки», — говорится в описании к снимку.
В то же время информации о ситуации в самом Купянске на данное время нет.
ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.