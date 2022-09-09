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Украинские военные захватили «офицерскую баню» оккупантов

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  • 9.09.2022, 15:31
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Украинские военные захватили «офицерскую баню» оккупантов

О необычной находке рассказал один из военных.

Очищая Украину от российских оккупантов, бойцы Сил обороны захватывают не только пленных и их технику, но и более интересные трофеи, пишет НВ.

В соцсетях появилось видео с брошенных позиций ВС РФ, на которых была обнаружена «офицерская баня», которую захватчики сделали из пустых ящиков из-под снарядов.

Внутри конструкции можно увидеть «буржуйку», ведра, тазики и даже банную шапку с фуражкой.

«Вряд ли вы догадаетесь, что это за строение. Вот это, короче, баня из ящиков. Баня офицерская», — рассказал о необычной находке один из украинских военных.

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