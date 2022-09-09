В Минске соцработница похитила из квартиры подопечной больше трех тысяч долларов

В Минске соцработница похитила из квартиры подопечной больше трех тысяч долларов4
- 9.09.2022, 14:23
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С помощью этих денег она погасила свои кредиты.
Сотрудники Ленинского РУВД Минска задержали 32-летнюю минчанку. Ее подозревают в краже крупной суммы денег, сообщает пресс-служба УВД Мингорисполкома.
Как установили следователи, женщина являлась социальной работницей. Некоторые ее подопечные давали ей ключи от своих квартир, и воспользовавшись ситуацией, она украла деньги у одной их них. Женщина вынесла из квартиры 3000 долларов и 500 евро.
С помощью этих денег задержанная погасила свои кредиты, а остаток потратила на личные нужды. Теперь против нее возбуждено уголовное дело за совершение кражи в крупном размере. Минчанке грозит до семи лет колонии.