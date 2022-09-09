Убегавшие с Харьковщины оккупанты оставили на позициях «реликвию» с упоминанием о США 12 9.09.2022, 14:22

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Украинские бойцы захватили необычный трофей.

Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление на российские силы в Харьковской области. Оккупанты в панике убегают и оставляют все свое имущество на позициях.

Среди российского хлама нашли интересную «реликвию» с упоминанием о США. Об этом сообщил активист и защитник Украины Сергей Стерненко.

В частности, на позиции оккупантов на Харьковском направлении нашли книжечку. Она называется: «Почему погибнет Америка. Тайное мировое правительство. Словарь мировой закулисы». Примечательно, что издана она Полтавской епархией УПЦ МП.

«Когда российские захватчики бежали из балаклейского направления, то оставили вот такую «реликвию». Издали это творение в УПЦ МП. Которая до сих пор в Украине спокойно действует», – отметил Стерненко.

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