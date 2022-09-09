закрыть
9 сентября 2022, пятница, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Убегавшие с Харьковщины оккупанты оставили на позициях «реликвию» с упоминанием о США

12
  • 9.09.2022, 14:22
  • 9,420
Убегавшие с Харьковщины оккупанты оставили на позициях «реликвию» с упоминанием о США

Украинские бойцы захватили необычный трофей.

Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление на российские силы в Харьковской области. Оккупанты в панике убегают и оставляют все свое имущество на позициях.

Среди российского хлама нашли интересную «реликвию» с упоминанием о США. Об этом сообщил активист и защитник Украины Сергей Стерненко.

В частности, на позиции оккупантов на Харьковском направлении нашли книжечку. Она называется: «Почему погибнет Америка. Тайное мировое правительство. Словарь мировой закулисы». Примечательно, что издана она Полтавской епархией УПЦ МП.

«Когда российские захватчики бежали из балаклейского направления, то оставили вот такую «реликвию». Издали это творение в УПЦ МП. Которая до сих пор в Украине спокойно действует», – отметил Стерненко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив